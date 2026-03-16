De Bruyne scalpita e può partire titolare a Cagliari: le ultime

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Kevin De Bruyne, dopo il lungo stop per infortunio, è sempre più vicino al ritorno dal primo minuto nelle scelte di Antonio Conte. Come riportato da Repubblica, il tecnico azzurro sta valutando seriamente la possibilità di concedere al centrocampista belga una maglia da titolare già nelle prossime partite, dopo il progressivo rientro nelle ultime settimane. L’obiettivo è riportare gradualmente De Bruyne al centro del progetto tecnico del Napoli.

L'ultima da titolare di Kevin: era il 25 ottobre

Nel pezzo pubblicato dal quotidiano si legge: “Conte comincerà a lavorarci oggi alla ripresa degli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Stavolta potrebbe toccare a Kevin De Bruyne indossare la maglia da titolare”, segnale chiaro della fiducia dell’allenatore nei confronti del fuoriclasse belga.

Il centrocampista è rimasto lontano dal campo per diversi mesi. “Gli manca dal 25 ottobre, il giorno dell’infortunio al bicipite femorale nel match contro l’Inter”, ricorda il quotidiano