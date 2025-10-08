De Bruyne si è rimesso in gioco con un tecnico che non fa sconti neanche a se stesso
"Kevin De Bruyne si è rimesso in gioco con un allenatore che non fa sconti neanche a se stesso". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla scelta di sposare il progetto Napoli del fuoriclasse belga: "Tra Sporting e Genoa è salito in cattedra come il professore dell’attimo fuggente: in piedi, letteralmente, sprigionando tutto il talento e la fame che abitano ancora nella mente di un campione con 24 titoli in bacheca.
De Bruyne s’è rimesso in gioco dopo un paio di anni complessi a fare a pugni con gli infortuni e lo ha fatto con un allenatore che non fa sconti neanche a se stesso sul piano del lavoro, della sofferenza e dei limiti valicabili. E a quanto pare, beh, Kevin s’è messo in testa di andare oltre, di superarli sul serio: un esempio da raccontare."
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro