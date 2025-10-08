De Bruyne si è rimesso in gioco con un tecnico che non fa sconti neanche a se stesso

vedi letture

"Kevin De Bruyne si è rimesso in gioco con un allenatore che non fa sconti neanche a se stesso". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla scelta di sposare il progetto Napoli del fuoriclasse belga: "Tra Sporting e Genoa è salito in cattedra come il professore dell’attimo fuggente: in piedi, letteralmente, sprigionando tutto il talento e la fame che abitano ancora nella mente di un campione con 24 titoli in bacheca.

De Bruyne s’è rimesso in gioco dopo un paio di anni complessi a fare a pugni con gli infortuni e lo ha fatto con un allenatore che non fa sconti neanche a se stesso sul piano del lavoro, della sofferenza e dei limiti valicabili. E a quanto pare, beh, Kevin s’è messo in testa di andare oltre, di superarli sul serio: un esempio da raccontare."