Definite le tre amichevoli del Napoli a Castel di Sangro: svelate le avversarie

Manca ancora l’ufficialità ma la stagione 2020-21 per il Napoli inizierà domenica 23 agosto con il raduno a Castel Volturno per sottoporsi a test sierologici e tamponi. Il giorno dopo la partenza per l’Abruzzo, dove gli azzurri svolgeranno il ritiro pre-campionato soggiornando a Castel di Sangro. Il ritiro dovrebbe durare fino al 5 settembre, si stanno pianificando tre amichevoli contro il Castel di Sangro e L’Aquila che disputano il campionato d’Eccellenza e il Teramo che, invece, milita in serie C. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.