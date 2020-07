Demme il migliore per i quotidiani: "Ispira e copre, serata da materia grigia"

Diego Demme, per i quotidiani, è stato uno dei migliori in campo contro il Bologna, forse il più bravo. Lo confermano i seguenti voti.

GAZZETTA 6.5 - "Torna a prendersi lo scettro in mezzo con una prestazione tutta sostanza. Nel finale propone un assist a Mertens".

CORRIERE DELLO SPORT 7 - "Stavolta entra nella partita, sfuggendo all'ombra di Soriano, non limita la sua azione alle coperture ma ispira. Serata riempita dalla materia grigia".

TUTTONAPOLI 6 - "Seguito ad uomo da Soriano, riesce comunque a svariare ed essere utile nell'uscita dal basso. Spesso mette una pezza anche sull'esterno, quando i compagni restano attardati e tampona sempre centralmente correndo per due. Mezzo punto in meno perché non commette fallo tattico sulla ripartenza che porta all'1-1".

CORRIERE DELLA SERA 6