Demme out quasi tre mesi: la previsione del suo rientro in campo

In tarda mattinata, ieri, Diego Demme ha realizzato l’intervento al ginocchio destro per suturare il distacco distale del legamento. L’operazione al collaterale mediale è perfettamente riuscita e Demme sui social ha comunicato che ora inizia il percorso di recupero, dovrebbe star fuori per 9-10 settimane. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.