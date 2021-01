Demme può farcela per Udine: oggi il test decisivo per essere convocato

Niente da fare per Mertens e Koulibaly per Udine, ma Diego Demme, invece, può farcela, secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno. Ieri mattina ha sostenuto le terapie per recuperare dalla lombalgia, poi ha lavorato in campo da solo nel pomeriggio. Oggi - si legge - il test decisivo per capire se l’ex Lipsia può rientrare in gruppo e rappresentare un'alternativa ai titolari Fabian e Bakayoko.