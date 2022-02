Demme torna titolare: mai una polemica con Spalletti quando ha rivoluzionato le gerarchie

A Cagliari si rivedrà dall'inizio Diego Demme, il centrocampista sul quale in estate pareva dovesse poggiarsi il Napoli per tutta la stagione. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Si può percepire la fiducia del proprio allenatore anche stando in panchina e Demme si è accorto che il campo stava suggerendo scelte alternative rispetto ai suoi desideri, ha annotato le prestazioni di Fabian e Di Lobotka, ha accettato la rivoluzione delle gerarchie e si è sistemato al fianco di Spalletti, senza mai storcere il muso e anzi prodigandosi in testimonianze di riconoscenza per un allenatore ch’è stato limpido nella gestione degli uomini e dei momenti".