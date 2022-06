Deulofeu non è un rinforzo per la fascia: se arriva agirà da trequartista

Gerard Deulofeu si è riscoperto lo scorso anno, all'Udinese, grazie ad un cambio di ruolo. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno

Gerard Deulofeu si è riscoperto lo scorso anno, all'Udinese, grazie ad un cambio di ruolo. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "I percorsi non sono tutti uguali, si può scoprire se stessi a livello calcistico anche a 28 anni. A Deulofeu è accaduto proprio nell’Udinese, dove ha cambiato anche il suo abito tattico. Non più l’esterno da binario da 4-4-2, che alterna l’affondo sulla corsia mancina per il cross con il movimento dentro al campo a piede invertito, ma una libera «farfalla» che girovaga sulla trequarti, tra le linee, scegliendo la porzione di campo in cui raccogliere palla e costruire spazi".