Di Lorenzo, arriva un segnale distensivo: ecco quando si aggregherà al gruppo

Lui, comunque, a Dimaro non ci sarà: ha diritto alle ferie, al periodo di meritate vacanze. Appuntamento a Castel di Sangro, dal 25 luglio

Giovanni Di Lorenzo è il capitano del Napoli e, secondo il club, resterà il capitano del Napoli. E l’eliminazione della Nazionale anticiperà anche i tempi dell’ultimo atto del caso, che dovrebbe risolversi quando il giocatore si aggregherà al gruppo dopo le vacanze. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"De Laurentiis ha spedito al giocatore messaggi d’amore in occasione della presentazione di Conte, a sua volta portatore di concetti molto lusinghieri nei confronti del capitano. Il Napoli non pensa minimamente e neanche lontanamente alla possibilità di cederlo, e il like social che Di Lorenzo ha regalato alle immagini del debutto ufficiale del tecnico a Palazzo Reale pubblicate sui canali social del club ha fatto tanto sensazioni positive. Lui, comunque, a Dimaro non ci sarà: come Buongiorno ha diritto alle ferie, al periodo di meritate vacanze. Appuntamento a Castel di Sangro, dal 25 luglio. Magari per tutti".