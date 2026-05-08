Di Lorenzo, attesa finita? Può tornare titolare col Bologna

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Indicazioni positive dal test di ieri a Castel Volturno per Giovanni Di Lorenzo

Indicazioni positive dal test di ieri a Castel Volturno per Giovanni Di Lorenzo, con il difensore azzurro che a Como era tornato nell’elenco dei convocati e che per la partita contro il Bologna è pronto a indossare di nuovo la fascia al braccio. Questa la previsione del Corriere dello Sport che prova ad abbozzare le scelte di Conte per la sfida ai felsinei.

"Dalla partita del 31 gennaio contro la Fiorentina saranno passati cento giorni. Oltre tre mesi d’attesa per lui e per Conte per uno dei tanti big costretti a star fuori nel corso di questa stagione. Contro il Bologna tornerà anche Olivera, out sabato scorso per un affaticamento muscolare. Ore decisive e di riflessione, queste, in chiave formazione. Conte ragiona sull’undici da opporre alla squadra di Italiano, ma come sempre si ripartirà dalle certezze, ovvero da Lobo-McT insieme in cabina di regia, con Alisson e De Bruyne dietro Hojlund e con Rrahmani e Buongiorno dietro: il Napoli, tra l’altro, non subisce gol da due partite di fila. Doppio clean sheet col rientro di Amir al centro della difesa".