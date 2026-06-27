Allegri-Napoli, annuncio imminente? ADL prepara il primo regalo di mercato
Il momento si avvicina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il conto alla rovescia per l'annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli è ufficialmente scattato. Il passaggio decisivo è arrivato nelle ultime ore: i legali del tecnico livornese hanno raggiunto con il Milan un'intesa di massima per la risoluzione del contratto, sgombrando così il campo dall'ultimo ostacolo formale che separava Allegri dalla panchina azzurra. Nei prossimi giorni è attesa la firma sul contratto triennale con il Napoli e il fatidico tweet di annuncio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.
Il primo regalo di De Laurentiis ad Allegri: Mario Gila dalla Lazio
Prima ancora dell'ufficialità, De Laurentiis è già al lavoro per consegnare ad Allegri il primo rinforzo di mercato. Stando a quanto riferisce Tuttosport, il presidente azzurro avrebbe già messo sul piatto un'offerta concreta alla Lazio per Mario Gila: 18 milioni di euro più il prestito di Rafa Marin per assicurarsi il difensore centrale spagnolo, profilo molto gradito proprio al nuovo tecnico. Un'operazione che, se dovesse andare in porto, consentirebbe ad Allegri di avere sin da subito un rinforzo di qualità nel reparto arretrato.
Allegri e il Napoli, un progetto triennale: Serie A e Champions League nel mirino
Con la firma sul contratto triennale ormai alle porte, il progetto tecnico di Massimiliano Allegri al Napoli prende forma concreta. Il tecnico livornese eredita una rosa di valore, da costruire e rafforzare con innesti mirati in vista di una stagione che si preannuncia doppiamente impegnativa tra campionato e Champions League. L'arrivo di Gila in difesa sarebbe il primo tassello di un mercato che il direttore sportivo Manna sta orchestrando con cura, nel segno della qualità e della gioventù che Allegri ha sempre richiesto per lavorare al meglio.
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