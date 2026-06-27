David Neres sul mercato? Benfica e club turchi alla finestra, dubbi fisici pesano sul futuro

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Calciomercato Napoli, Neres non è considerato incedibile: con la giusta offerta il club azzurro è pronto a lasciarlo partire. Restano i nodi legati al recupero dalla caviglia.

A sorpresa, David Neres potrebbe lasciare Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il brasiliano non è considerato incedibile dalla società azzurra: di fronte alla giusta offerta, il Napoli valuterà seriamente la cessione dell'esterno offensivo. A pesare sulla decisione sono soprattutto i dubbi legati alle sue condizioni fisiche, compreso l'ultimo problema alla caviglia di. L'arrivo di Alisson Santos nel mercato invernale ha ulteriormente scalato il brasiliano nelle gerarchie offensive del club partenopeo anche se può giocare anche sull'altra corsia.

Benfica e club turchi su Neres: il mercato si muove attorno all'esterno del Napoli

Sul fronte delle pretendenti, il Benfica non chiuderebbe le porte a un eventuale ritorno di Neres in Portogallo, dove il brasiliano è ancora un profilo molto apprezzato. Anche alcuni club turchi avrebbero già bussato alla porta del suo agente, segnale che l'interesse attorno al calciatore non manca nonostante le incognite fisiche. Il Napoli, dal canto suo, qualora decidesse di cedere Neres, punterebbe a sostituirlo con un profilo giovane e di talento — un altro gioiello sul modello Alisson Santos — da far crescere all'ombra del Vesuvio.

Attacco Napoli, le gerarchie di Allegri: solo Hojlund e Alisson sono certi della permanenza

Nel reparto offensivo azzurro regna ancora una certa incertezza. Stando a quanto filtra, gli unici due giocatori considerati inamovibili nel progetto di Allegri sono Rasmus Hojlund e Alisson Santos. Neres, come detto, è in bilico. Politano invece, per caratteristiche e affidabilità, si candida a ricoprire il ruolo di titolare aggiunto, una risorsa preziosa su cui il tecnico potrà contare con continuità. Il mercato in uscita dell'attacco napoletano è dunque ancora aperto, con la situazione di Neres destinata a evolversi nelle prossime settimane.