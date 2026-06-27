Malagò accende i motori: tanti nomi per la ricostruzione del Club Italia

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Malagò è già al lavoro nel difficilissimo compito di riavviare il motore ormai rotto della Federazione Italiana: diversi i nomi in ballo

Si va verso dei cambiamenti profondi per dare nuovo slancio calcio italiano. Giovanni Malagò, da poco eletto come nuovo presidente della Figc, sta valutando in questi giorni sul piano da impostare per ricostruire il Club Italia. Si partirà dalle risorse a disposizione, per poi impostare un piano di rilancio e soprattutto scegliere le persone giuste per portarlo avanti.

Per quanto riguarda il discorso Nazionale, prima verrà nominato il direttore tecnico e poi il ct. L'obiettivo è nominare questa prima figura entro metà luglio e, per quanto riguarda le candidature, sono già stati fatti i nomi di vere e proprie eccellenze del nostro calcio: da Maldini a Baggio, fino ad arrivare a Del Piero e Buffon. Nomi nell'aria fin dall'eliminazione ai playoff contro la Bosnia, ai quali però ne va aggiunto un altro.

Stando a quello che riferisce il Corriere dello Sport, tra coloro che potrebbero far parte del nuovo corso del Club Italia c'è anche Zbigniew Boniek. La sua esperienza come dirigente è superiore rispetto a quella dei 4 ex grandi giocatori azzurri, avendo guidato la Federazione polacca ed essendo stato anche stato vicepresidente Uefa. Un'idea di rottura con il passato: forse proprio quello che ci vuole.