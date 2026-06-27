Noa Lang torna al Napoli: Allegri riflette sul futuro dell'olandese, un'estate per convincere

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Lang si unirà al gruppo dopo il Mondiale con l'Olanda. Partirà dietro nelle gerarchie ma avrà tutta la pre-stagione per guadagnarsi la fiducia.

Noa Lang tornerà al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ala olandese si unirà al gruppo azzurro al termine del suo impegno con l'Olanda ai Mondiali e da quel momento inizieranno le riflessioni di Massimiliano Allegri sul suo futuro in maglia partenopea. Il tecnico livornese non ha ancora sciolto le riserve sull'olandese e intende valutarlo con attenzione durante il ritiro estivo prima di prendere una decisione definitiva. Lang arriva con un biglietto da visita di tutto rispetto: tre titoli vinti nelle ultime tre stagioni, due da protagonista con il PSV con la maglia numero 10, e uno con il Galatasaray in Turchia.

Lang al Napoli, il ruolo con Allegri: partirà dietro nelle gerarchie ma può sorprendere

Sul fronte tattico, Lang si sistemerà sulla fascia sinistra, dove però dovrà fare i conti con la concorrenza di Alisson, che in quella zona di campo brilla già con continuità. La partenza sarà in salita, con il classe 1999 chiamato a dimostrare le proprie qualità da ala pura e da rifinitore, giocatore capace di agire sia sul fondo che tra le linee. Un profilo tecnico di qualità, dunque, che potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per Allegri qualora riuscisse a convincerlo nel corso della pre-stagione. Il destino di Lang al Napoli rimane sospeso, ma l'estate è ancora lunga.

Futuro Lang: conquistare Allegri o aprire al mercato, un'estate da amuleto per decidere

Non è escluso che altri club possano tornare a bussare alla porta del Napoli per Noa Lang nel corso dell'estate. L'olandese porta con sé la fama di vero e proprio amuleto — tre stagioni, tre titoli — e il suo profilo non manca di estimatori in Europa. Tutto dipenderà però da ciò che accadrà in ritiro: se Lang riuscirà a conquistare la fiducia di Allegri, la permanenza a Napoli potrebbe trasformarsi da ipotesi in certezza. In caso contrario, il mercato potrebbe riaprire scenari diversi. Un'estate intera, dunque, per scrivere il proprio destino in azzurro.