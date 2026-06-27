Inter-Napoli, duello di mercato: nerazzurri all'assalto di Khalaili e Norton Cuffy

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L'Inter si inserisce su due obiettivi che il Napoli insegue da settimane. Sul terzino israeliano c'è già un accordo con gli azzurri, manca l'intesa col club

Il mercato del Napoli rischia di complicarsi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter si è inserita con decisione su Anan Khalaili, terzino destro israeliano dell'Union Saint-Gilloise che gli azzurri seguono e trattano da diverse settimane. Il Napoli ha già raggiunto un accordo quinquennale con il calciatore, ma il nodo rimane quello tra le società: il club belga non scende sotto i 20 milioni di euro e su quella cifra l'Inter è ora pronta a provarci, sfruttando lo stallo nella trattativa per provare a beffare i partenopei.

Norton Cuffy, sfida aperta: Inter e Napoli si contendono il terzino del Genoa

Il secondo fronte del duello riguarda Norton Cuffy, terzino destro inglese in forza al Genoa. L'Inter lo segue sin dalla sessione invernale di mercato, quando il discorso non andò in porto per diversi motivi, e ora è tornata alla carica con il club rossoblù con rinnovato interesse. Anche il Napoli non ha abbandonato la pista, anzi: con l'accordo con l'Union Saint-Gilloise ancora lontano, Cuffy rappresenta per gli azzurri una valida alternativa su cui Manna potrebbe decidere di virare con decisione qualora la trattativa per Khalaili dovesse definitivamente saltare.

Napoli cercasi terzino destro: la corsa contro l'Inter si fa serrata

Sfumato Palestra — finito al Chelsea — l'Inter ha riaperto il dossier laterale destro puntando esattamente sugli stessi profili nel mirino del Napoli. La sovrapposizione degli obiettivi tra i due club rende la situazione sempre più intricata per il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, chiamato ad accelerare su almeno uno dei due fronti per non rischiare di restare a mani vuote. La priorità resta Khalaili, sul quale esiste già un'intesa con il giocatore, ma il pressing nerazzurro impone al Napoli di muoversi in fretta, prima che l'Inter possa davvero beffare gli azzurri su entrambi gli obiettivi