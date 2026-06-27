Anguissa verso la Turchia! Il Mattino: Besiktas è in vantaggio sul Galatasaray, le cifre

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Il centrocampista camerunese è in scadenza di contratto e il Napoli chiede 20 milioni per lasciarlo partire. La porta è aperta.

Frank Zambo Anguissa si allontana da Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Besiktas è il club più concreto nella corsa al centrocampista camerunese, avanzando con decisione rispetto alla concorrenza del Galatasaray. In Turchia sono pronti a scommettere che Anguissa vestirà il bianconero nella prossima stagione: sul tavolo c'è un contratto ricco da 4-5 milioni di euro a stagione per almeno tre anni, una proposta economica di assoluto rilievo per il centrocampista azzurro. Nelle prossime settimane il contatto tra le parti potrebbe proseguire spedito verso una definizione.

Napoli, il prezzo di Anguissa: De Laurentiis chiede 20 milioni, la scadenza pesa

Il Napoli non chiude la porta in faccia ad Anguissa, ma fissa il prezzo: servono 20 milioni di euro per strapparlo alla causa azzurra. Un elemento determinante nella trattativa è però la scadenza del contratto del camerunese, fattore che inevitabilmente riduce il potere negoziale del club di De Laurentiis e rende la posizione del Napoli più vulnerabile rispetto alle pretendenti. Il tempo stringe e la società partenopea dovrà valutare con attenzione tutte le opzioni prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del proprio centrocampista.

La porta è aperta: Anguissa deve scegliere, il Napoli non spinge ma non trattiene

Il Napoli non ha alcuna intenzione di mettere Anguissa alla porta. Come sottolinea Il Mattino, il club partenopeo non dimentica quanto il camerunese abbia dato alla causa azzurra in questi anni e non intende trattarlo come un esubero. La realtà, però, è che la porta per Zambo è aperta e sarà lui a decidere se attraversarla. Una tentazione turca da 4-5 milioni a stagione non è facile da ignorare, e con il contratto in scadenza il margine per rimandare la scelta si assottiglia di settimana in settimana. Il futuro di Anguissa si deciderà presto, con buona pace dei tifosi napoletani che sperano ancora in un colpo di scena.