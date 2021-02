Di Lorenzo criticato dai quotidiani: "Due errori sui gol, svogliato e fuori dalla partita"

Sorpreso da Herrera sul gol che sblocca Granada-Napoli, poi vinta 2-0 dagli spagnoli, Giovanni Di Lorenzo è bocciato da tutti gli addetti ai lavori. "In ritardo sul primo gol e anche sul raddoppio", scrive La Gazzetta dello Sport a corredo di un 5 in pagella. Mezzo voto in più per Tuttosport: "Fuori dalla partita". Molto critico il Corriere dello Sport: "Svagato, anzi sfasato sul gol di Herrera".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

TuttoNapoli: 6