Di Lorenzo e Anguissa out, Cronache di Napoli: "Conte pensa a un nuovo cambio modulo"

La prossima partita sarà lunedì sera e la vedrà impegnata in casa, dove il rendimento è sempre molto buono

L’ultimo pareggio per 1-1 di lunedì sera al Dall’Ara tra Bologna e Napoli, oltre a non permettere ai partenopei di avvicinarsi all’Inter - che a sua volta aveva pareggiato al Tardini con il Parma 2-2 - ma lancia un campanello d’allarme sempre più evidente: il calo netto degli uomini di Antonio Conte nei secondi tempi.

Se ad inizio anno gli azzurri avevano ottenuto la maggior parte dei propri punti acciuffando la vittoria con caparbietà anche nei finali di gara, il 2025 racconta di una situazione completamente all’opposto. Possibile che possa trattarsi di un problema di tenuta atletica per una squadra che in stagione giocherà ‘solo’ le 38 partite di campionato e le 3 di Coppa Italia? Gli impegni suggerirebbero di no, ma anche a Bologna la squadra di Conte ha avuto un crollo verticale e alla fine il pareggio è anche un risultato positivo, che tiene ancora il Napoli attaccato all’Inter a soli tre punti.

La prossima partita sarà lunedì sera e la vedrà impegnata in casa, dove il rendimento è sempre molto buono. Al Maradona arriverà l’Empoli e Conte pensa ad un ritorno al 3-5-2, per sopperire alle assenze per squalifica di Di Lorenzo e Anguissa. La parola d'ordine però sarà solo una: vincere.