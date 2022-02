Di Lorenzo è unico (tra i giocatori di movimento) in Serie A: ha saltato appena 14'

È Giovanni Di Lorenzo lo stacanovista della Serie A tra i giocatori di movimento dell nostra Serie A. Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: Il terzino destro del Napoli è il calciatore che ha giocato più minuti in campionato. Ma forse rende meglio dire quanti ne ha saltati in tutto: 14. Sono i tenaci, gli instancabili, i resistenti, insomma quelli fanno registrare il minutaggio più alto. Come Di Lorenzo, sono le colonne portanti delle squadre, coloro a cui gli allenatori difficilmente rinunciano e non per mancanza di alternative, visto che ormai tutte le rose della Serie A ruotano attorno ai trenta elementi, ma poiché garantiscono affidabilità e continuità di rendimento.

Solo in tre hanno fatto l’en plein in Serie A e sono tutti portieri: Rui Patricio della Roma, Vicario dell’Empoli e Sirigu del Genoa. Non hanno perso nemmeno un minuto. Il primo dei giocatori di movimento è Di Lorenzo