Di Lorenzo in dubbio forte per l'Atalanta: c'è già un ballottaggio aperto

Giovanni Di Lorenzo, dopo la distorsione di secondo grado al ginocchio rimediata con l'Udinese, è in dubbio per la sfida all'Atalanta. Se non ce la farà, chi giocherà al suo posto? Le ultime dal Corriere dello Sport: "Zanoli è stato (ri)lanciato nei torridi minuti della sfida all’Udinese ma Malcuit ha due settimane di tempo per riconquistarsi le chance".