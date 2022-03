Di Lorenzo, oggi gli esami a Coverciano: il suo volto non promette nulla di buono

Giovanni Di Lorenzo al 33' di Napoli-Udinese si è lasciato andare a terra, accasciato sull'erba, a causa di un problema al ginocchio.

Giovanni Di Lorenzo al 33' di Napoli-Udinese si è lasciato andare a terra, accasciato sull'erba, a causa di un problema al ginocchio. Trauma contusivo-distorsivo, la prima diagnosi data dal Napoli. Oggi il terzino della Nazionale risponderà alla chiamata di Roberto Mancini e sosterrà gli esami strumentali direttamente nel ritiro di Coverciano, si legge sul Corriere dello Sport, secondo cui la faccia dell'ex Empoli non promette nulla di buono e dunque resta a forte rischio per gli impegni dell'Italia per andare al Mondiale.