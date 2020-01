Di Lorenzo positivo, CdS: "Ovunque prezioso, puntuale ed attento"

Tra le note positive di questo inizio di stagione resta Giovanni Di Lorenzo. Era, sotto la gestione Ancelotti, la sorpresa positiva in ambito azzurro, resta adesso con Gattuso in panchina un punto fermo per la squadra partenopea. Sfruttato sia da centrale che da terzino destro - quest'ultimo il suo ruolo naturale - Di Lorenzo non si tira mai indietro, accettando le richieste del mister e mettendo in campo gran verve e determinazione. Ad elogiare la prova del difensore ex Empoli ci ha pensato oggi anche Il Corriere dello Sport: "Prima centrale, poi terzino destro, ovunque prezioso, puntuale ed attento".