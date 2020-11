Di Lorenzo promosso dai quotidiani: "Gioca bene, spinge con continuità"

Voto 6 per Giovanni Di Lorenzo, difensore dell'Italia, in occasione dell'amichevole vinta contro l'Estonia. L'azzurro ha giocato tutta la partita rimediando la sufficienza così motivata da La Gazzetta dello Sport: "Sarebbe il terzino-difensore, quello che resta coperto. Ma l'Estonia concede buona libertà e, soprattutto nel primo tempo, partecipa all'offensiva". Voto 6.5 per il Corriere dello Sport che sottolinea l'ottima intesa con Bernardeschi.