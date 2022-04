Di Lorenzo recupera per Empoli? Difficile la sua presenza: cosa filtra da Castel Volturno

Ad Empoli Spalletti dovrà fare a meno di Koulibaly e Lobotka e per Di Lorenzo c’è ancora profonda incertezza

© foto di www.imagephotoagency.it

Ad Empoli Spalletti dovrà fare a meno di Koulibaly e Lobotka e per Di Lorenzo c’è ancora profonda incertezza, potrebbe anche essere convocato ma non è detto che possa riconquistare la fascia destra dal primo minuto. Di Lorenzo ha recuperato sotto il profilo clinico ma non è in condizioni brillanti e, infatti, deve ancora rientrare in gruppo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.