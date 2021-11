Di Lorenzo tra i migliori, i quotidiani: "Sempre all'attacco e non si arrende mai"

Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei migliori in campo del Napoli contro lo Spartak Mosca. Voti alti per il difensore azzurro.

Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport

"Ha una continuità di rendimento notevole. Rende inoffensivo Promes e segna pure un gol annullato per centimetri".

Voto 7 per il Corriere dello Sport

"Incurante di Promes, che dovrebbe fargli da schermo, spacca lo Spartak, segna (ma in fuorigioco), e comunque fa un male che si avverte. Non si arrende mai".