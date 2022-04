Difesa da reinventare, ma centrocampo al completo: Spalletti li avrà tutti a disposizione

Luciano Spalletti dovrà far fronte a diverse assenze nella sfida contro l'Atalanta, ma potrà contare almeno su un centrocampo al completo

Luciano Spalletti dovrà far fronte a diverse assenze nella sfida contro l'Atalanta, ma potrà contare almeno su un centrocampo al completo, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Fabian Ruiz ha smaltito l’influenza ed è pronto per la partita contro l’Atalanta, senza Osimhen, Petagna e Ounas, con la difesa da reinventare (neanche Meret rientrerà) almeno a centrocampo Spalletti avrà tutti a disposizione: Fabian, Lobotka, Zielinski, Elmas e i diffidati Demme e Anguissa".