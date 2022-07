Dimaro, subito presenti i due volti nuovi mentre Osi-KK ed i nazionali in corso d'opera

Non solo i volti nuovi Kvaratskhelia e Olivera o il rientrante Lozano dopo l'operazione.

Non solo i volti nuovi Kvaratskhelia e Olivera o il rientrante Lozano dopo l'operazione. A Dimaro ci saranno dall'inizio anche i portieri Contini, Marfella e Idasiak; i difensori Juan Jesus, Zanoli e Mario Rui; i centrocampisti Demme, Anguissa, Fabian e Gaetano; gli attaccanti Petagna, Zerbin e Ounas, scrive il Corriere dello Sport parlando di una nuova era senza pezzi di storia come Insigne, Mertens e Ghoulam o icone del gruppo come Ospina. Osimhen arriverà a Dimaro in corso d'opera, proprio come Di Lorenzo, Lobotka, Koulibaly e gli altri nazionali.