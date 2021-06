Dimaro, una mini-tournée all'estero e Castel di Sangro: il programma estivo del Napoli

Prima Castel Volturno, il 12 luglio prossimo. Poi il ritiro in Trentino, a Dimaro, dal 15 al 25 dello stesso mese. Subito dopo il Napoli vivrà una mini-tournée europea, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Infine, prima del campionato, il secondo ritiro in Abruzzo, dal 5 al 15 agosto. E' questo il programma estivo di Luciano Spalletti e i suoi ragazzi.