Dionisi distrutto dai quotidiani: "Se il Sassuolo non scende in campo è lui il responsabile"

Brutta, bruttissima prestazione del Sassuolo sul campo del Napoli e per Alessio Dionisi piovono critiche. "Se una squadra non scende in campo, l'allenatore è responsabile", scrive La Gazzetta dello Sport che lo boccia con un 4,5 in pagella. Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport: "Gli allenatori dovrebbero motivare e invece arriva una squadra in vacanza. Cambia qualcosa, ma ci vorrebbero 11 sostituzioni. Il giudizio è condiviso, in tutto e con tutti. E però una giornata non cancella il giudizio di un anno". Più breve il commento di Tuttosport: "Ha schierato a Napoli un Sassuolo impresentabile". Infine il giudizio di TMW: "Il cosiddetto “approccio” è semplicemente imbarazzante. Giusto mettere il termine tra parentesi, dato che del suo Sassuolo non c’è traccia e il Napoli passeggia e affonda, trovandosi sul 4-0 in venti minuti. I restanti settanta minuti vanno un pelo meglio, ma c’è da portare a casa una sconfitta con proporzioni da tennis".