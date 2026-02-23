Disastro arbitrale in Atalanta-Napoli: filtra la posizione dell'AIA e dei vertici arbitrali

Dopo Atalanta-Napoli, l’edizione odierna de Il Mattino ricostruisce la posizione dei vertici arbitrali dell’AIA sui due episodi chiave Hien-Hojlund, che hanno visto protagonisti Chiffi e il Var Aureliano e che hanno inciso in maniera determinante sul risultato finale.

Il nodo, secondo quanto filtra, riguarda il protocollo: l’arbitro non avrebbe ritenuto necessario tornare al monitor per rivedere l’azione, nonostante fosse già andato al Var alla fine del primo tempo per valutare la ginocchiata di Hien su Hojlund, poi giudicata regolare. Perché, allora, non richiamarlo anche sull’episodio del gol annullato?

Annullare la rete di Gutierrez viene definito un “chiaro ed evidente errore”. In base a questa lettura, il Var avrebbe dovuto convalidare il gol. Tuttavia dai vertici arbitrali trapela un’altra interpretazione: il Var non sarebbe intervenuto perché quella di Chiffi è stata considerata una decisione di campo, legata a un presunto fallo di Hojlund all’inizio dell’azione.