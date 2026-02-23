La moviola della Gazzetta: "Giusto togliere rigore al Napoli. Dubbi su gol annullato"

Hojlund, no rigore Gutierrez: dubbi sul gol annullato. Così scrive la Gazzetta dello Sport in merito ad Atalanta-Napoli, assegnando un 5 in pagella all'arbitro Chiffi: "Sull’episodio del rigore vede male e ha bisogno del Var. Molto discutibile anche la scelta di annullare il gol a Gutierrez" si legge sul quotidiano.

Questo l'estratto: "Minuto 22: giusto annullare il gol di Alisson, netta posizione di fuorigioco. Minuto 45’: rigore dato e poi revocato dopo check Var a Hojlund. Decisione corretta. Se c’è un (lieve) contatto è perché l’attaccante del Napoli va a cercare Hien con la gamba. Molti, molti dubbi sul gol annullato a Gutierrez nella ripresa. Fischiato un fallo di Hojlund su Hien, durante un corpo a corpo. Sembra una normale dinamica di gioco: Hien cade quando viene superato".