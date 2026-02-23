La moviola del CdS distrugge Chiffi: merita 3,5 in pagella! Ad Aureliano 4,5

"Scarso l’arbitraggio di Chiffi, scarso al di là degli episodi: ha inciso pesantemente con le sue decisioni in campo su una partita che altrimenti sarebbe filata via liscia". Questo il giudizio del Corriere dello Sport, che assegna voto 3,5 a Chiffi per la direzione di gara ed un 4,5 in pagella al Var Aureliano: "Assegnare un rigore che non c’è (corretto dal VAR) e inventarsi un fallo (che non c’è, qui il VAR nulla?) per un episodio simile è devastante. Gol annullato a Alisson Santos: ok, in offside".

Sul rigore tolto al Napoli

"Chiffi assegna un rigore per un contattino (davvero molto leggero, ma ginocchio su ginocchio c’è) fra Hien (che allarga la gamba destra) e Hojlund (sbilanciato dalla progressione). Il rigoroso VAR (Aureliano) interviene per revocarlo, non siamo proprio dentro al protocollo, ma ci sta uscire dal seminato, ognuno fa come vuole: Chiffi va a vedere cosa ha combinato e toglie perché «il fallo non sussiste» (ovviamente non è simulazione)".

Sul gol annullato a Gutierrez

Sul gol annullato a Gutierrez, Chiffi rileva un fallo fra Hojlund e Hien, col secondo che cerca di sbilanciare l’avversario provandolo a spingerlo con la mano destra sul petto, mano che finisce sotto il braccio sinistro di Hojlund che, è bene sottolinearlo, ha il pallone, è in vantaggio e sta andando verso la porta. Il rigoroso VAR (Aureliano) stavolta non fa deroghe, non deroga al protocollo, non si chiede: «ma che fallo è?» e in maniera incoerente non fa nulla.

