Zazzaroni desolato: "Dopo l'arbitraggio di Bergamo sventoliamo bandiera bianca, gente ha le palle piene!"

vedi letture

"Se Chiffi assegna un rigore che non c’è - e il Var lo corregge subito ritenendo giustamente non punibile il contatto di Hien su Hojlund, un rigorino d’antan? - e pochi minuti dopo annulla un gol valido del Napoli, quello del 2-0, considerando falloso un altrettanto normale contrasto di gioco tra Hojlund e Hien, sempre loro, non c’è salvezza e insomma sventoliamo i fazzoletti bianchi e non fateci del male". Questo l'amaro commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che scrive su Instagram: "In pochi giorni sono passato dalla “resistenza” per un arbitraggio più credibile alla resa per manifesta inferiorità di alcuni direttori di gara e per l’impossibilità conclamata di ottenere un rapporto corretto tra l’arbitro di campo e quello, o quelli, di Lissone.

Il problema è molto serio e avrebbero dovuto affrontarlo mesi fa: cosa potrà succedere da qui a maggio, ovvero nel periodo in cui si assegneranno lo scudetto (done?), i posti Champions, Euroleague e Conference e le card salvezza?

Il vertice arbitrale è stato azzerato (presto ricorrerà al Tar?), il designatore Rocchi, da agosto senza protezioni, è costretto a giustificare pubblicamente errori e omissioni (posso immaginare dove metterebbe Open Var) e il calcio è a un passo dall’insostenibilità. La gente ne ha le palle piene. Quelle attive".