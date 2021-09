Disavventura per il presidente della A Dal Pino: un ladro scippa la moglie, lui lo insegue

Disavventura romana per Paolo Dal Pino, ma tutto è bene quel che finisce bene. Il presidente di Lega Serie A, scrive il Corriere della Sera, è stato infatti protagonista di un inseguimento a un ladro che aveva scippato la moglie. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri: mentre Dal Pino e consorte cenavano in un ristorante della Capitale, si sono accorti della sparizione della borsa. Aiutati da un cameriere, hanno subito individuato il ladro, che si sarebbe dato alla fuga dopo un breve confronto verbale con lo stesso Dal Pino: a quel punto, l’inseguimento del numero uno della lega calcio, culminata a Villa Medici dove il lestofante è stato fermato dalla polizia, che lo ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.