Discorso futuro bandito: Gattuso e il Napoli accantonano il tema panchina

Mancano due giorni alla sfida decisiva per staccare il pass per la prossima Champions League. Proprio per questo sia il Napoli che Rino Gattuso, come riporta Tuttosport, sono concentrati solo su questo tema: "Ringhio e il club hanno accantonato ogni discorso relativo al futuro: al centro tecnico di Castelvolturno è stato messo al bando ogni discorso che non riguardi il campo".