"Dobbiamo sempre annusare il pericolo", il mantra di Gattuso e un aspetto che l'ha inquietato in EL

"Noi dobbiamo sempre annusare il pericolo". E' il mantra di Rino Gattuso, lo ripete praticamente ad ogni intervista e contro la Real Sociedad non è stato soddisfatto dall'accerchiamento finale degli spagnoli. Il suo Napoli - come si legge sul Corriere dello Sport - ha sofferto in Europa League, Ringhio dovrà trovare un compromesso nelle due fasi.