Domani finisce la fase sperimentale, ma Spalletti ha già in mente che Napoli sarà

Luciano Spalletti già sa che Napoli sarà. Non negli uomini, o meglio non in tutti gli uomini, ma dal punto di vista tattica ha pochi dubbi. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "A pochi giorni dall’inizio del campionato, ha già in mente il suo modello di squadra. Un qualcosa che ha dovuto modificare dopo la seconda amichevole a Dimaro, contro la Pro Vercelli, con l’infortunio di Diego Demme: senza il mediano tedesco, ha dovuto mettere momentaneamente da parte il 4-2-3-1, per un più funzionale 4-3-3, modulo che ha provato con successo nelle amichevoli europee (Bayern Monaco e Wisla Cracovia) e contro l’Ascoli. La fase sperimentale finirà domani, con l’ultima amichevole, contro il Pescara, che chiuderà anche il ritiro precampionato".