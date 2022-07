Domani si parte per l'Abruzzo: quasi sempre doppie sedute, 5 saranno chiuse ai tifosi

Oggi ultimo giorno di riposo, tre giorni di pausa per tutti ad eccezione di Ostigard, l'ultimo arrivato, che ha lavorato da solo

Oggi ultimo giorno di riposo, tre giorni di pausa per tutti ad eccezione di Ostigard, l'ultimo arrivato, che ha lavorato da solo per mettersi al pari dei compagni. Domani la nuova partenza per un viaggio decisamente più breve con arrivo previsto poco prima delle 13. Come in Trentino, anche a Castel di Sangro saranno previste quasi sempre due sedute di allenamento al giorno e quasi sempre aperte ai tifosi (solo cinque dovrebbero essere chiuse al pubblico). Lo scrive il Corriere dello Sport.