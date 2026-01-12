"Dominato a San Siro, prova da gladiatore": quotidiani pazzi di McTominay

Prestazione da assoluto protagonista per Scott McTominay, che a San Siro firma una doppietta pesantissima e trascina il Napoli in una delle notti più intense della stagione. I giudizi dei principali quotidiani sono pressoché unanimi nel celebrarne la prova, pur senza ignorare una sbavatura iniziale.

Per La Gazzetta dello Sport, il voto è 8: pesa la palla persa che porta al vantaggio dell’Inter, ma da lì in avanti McTominay prende il controllo totale della partita. Dominio fisico e mentale, leadership evidente e doppietta da vero capo branco.

Stesso voto per Il Mattino, che sottolinea qualità tecniche e intelligenza negli inserimenti. L’errore iniziale nasce dal pressing di Zielinski, ma viene cancellato da una prestazione di livello altissimo. Tempismo perfetto sul primo palo, letture anticipate, presenza costante ovunque serva. La macchia resta, ma è ampiamente compensata da una prova da trascinatore.

La Repubblica si assesta su 7,5: avvio complicato, poi la riscossa. Due gol decisivi a San Siro, stadio che evidentemente gli porta fortuna, e una prestazione da leader che cresce col passare dei minuti.

Il giudizio più alto arriva dal Corriere dello Sport, che gli assegna 8,5. McTominay viene descritto come il dominatore assoluto della sfida. Nonostante l’errore sullo 0 a 1, è lui a rimettere in piedi il Napoli, trascinando i compagni con corsa, furia e una micidiale presenza in area. Doppietta letale, firma su una partita che cambia direzione grazie a lui.

Infine Tuttosport, voto 8: serata da gladiatore. L’azione del primo gol dell’Inter nasce da una sua perdita, ma la risposta è immediata e devastante. Precisione totale nel primo tempo e poi due gol da centravanti vero, con un senso del gol che sorprende e convince.