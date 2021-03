Doppietta per Mario Rui, già cacciato lo scorso novembre: tutti i precedenti di Gattuso

Mario Rui è stato spedito da Gattuso sotto la doccia, prima che l’allenamento terminasse: è il secondo provvedimento punitivo nei confronti del portoghese in pochi mesi, già in occasione della trasferta di Bologna dell’8 novembre fu mandato in tribuna insieme con Ghoulam.

Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea come esistono anche altri precedenti del genere nella gestione Gattuso: "La scorsa stagione la stessa sorte era toccata ad Allan e a Lozano. Adesso, rispetto al passato, ci sono i veleni di una stagione in cui il Napoli non trova pace, non riesce a trovare una identità. Resta in balìa degli errori e anche dei troppi infortuni. Nelle ultime sette trasferte (compresa la Supercoppa), sei sconfitte e un pareggio, diciassette reti subite".