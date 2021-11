Doppio obiettivo del Napoli prima di Natale: il programma di Spalletti

L'obiettivo è quello di ritrovarsi sotto l’albero con il primo posto. Alla ripresa del campionato, il Napoli - come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - lancerà la sua campagna di Natale. Per chiudere il 2021 da capolista. Non solo in campionato, ma anche nel girone di Europa League. Gli azzurri vogliono regalarsi quel doppio primato per concludere l’anno nel migliore dei modi e progettare nuovi sogni