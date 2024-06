Dovbyk, il Girona avvisa Napoli e Atletico: servono 40 mln

Ventiquattro gol, capocannoniere e rivelazione dell’ultima Liga, Artem Dovbyk è l’oggetto del desiderio di molti club

Ventiquattro gol, capocannoniere e rivelazione dell’ultima Liga, Artem Dovbyk è l’oggetto del desiderio di molti club in cerca di gol per la prossima stagione. Ci pensa anche il Napoli. C’è già stato un sondaggio esplorativo col suo agente, lo ha confermato lo stesso attaccante ucraino che, pochi giorni fa, ha svelato di dialoghi in corso con alcuni club italiani.

Tra questi c’è anche quello di De Laurentiis, al lavoro per la scelta dell’erede di Osimhen. Dovbyk, anni 26, è un’opportunità di mercato, ha una clausola da 40 milioni e su di lui c’è forte da tempo l’Atletico Madrid che tratta col Girona. Il club spagnolo, però, al momento, non sembra disposto a fare sconti, rivela il Corriere dello Sport di oggi.