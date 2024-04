"Doveva spendere 50 mln a gennaio, in estate non basteranno": Napoli avvisato per Sudakov

Sulla Gazzetta dello Sport si analizza la situazione che riguarda il talento ucraino, da tempo nel mirino del club azzurro:

"La corsa a Sudakov è ricca di ostacoli, anche perché la stellina ucraina è sul taccuino di tanti top club europei". Sulla Gazzetta dello Sport si analizza la situazione che riguarda il talento ucraino, da tempo nel mirino del club azzurro: "Il Napoli, a gennaio, aveva cercato l'affondo definitivo: 40 milioni più bonus, prendere o lasciare.

Lo Shakhtar, ovviamente, ha rilanciato perché aveva ancora bisogno del talento del suo numero 10 e perché sa che in estate può scatenarsi un'asta internazionale. «Il Napoli doveva prenderlo a gennaio per 50 milioni — ha raccontato il Ceo del club, Sergei Palkin qualche settimana fa — avrebbe fatto un grande affare, ma non hanno voluto rilanciare. E quest'estate, 50 milioni, non basteranno». Palkin potrebbe anche bluffare, ma è chiaro al momento è lui a dare le carte del gioco. Il Napoli, poi, non ama partecipare ad aste e quindi potrebbe anche defilarsi. Ma De Laurentiis ha a disposizione un bel tesoretto e potrebbe anche decidere di accelerare e accontentare lo Shakhtar, per mettere subito un tassello di qualità a disposizione del progetto futuro.