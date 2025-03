Dubbi Neres-Anguissa per Conte, Gazzetta: "Il tecnico pare aver preso una decisione"

Frank Anguissa e David Neres sono a disposizione di Conte per la sfida al Milan. Il primo è rientrato ieri dagli impegni con il Camerun, dove non ha giocato nemmeno un minuto, mentre il brasiliano ha sfruttato la pausa per ritrovare la migliore condizione fisica. Tuttavia i due non dovrebbero partire titolari contro il Diavolo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'intenzione dell'allenatore azzurro sarebbe quella di confermare l'undici schierato nelle ultime partite, continuando a puntare su Raspadori e Lukaku in attacco. A centrocampo spazio per lo scozzese Gilmour. Pertanto, Anguissa e Neres dovrebbero partire dalla panchina nella sfida contro il Milan, con la possibilità di entrare in corso d'opera.