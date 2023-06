Due anni in più e adeguamento d'ingaggio: anche Di Lorenzo verso il rinnovo

Giovanni Di Lorenzo vuole rimanere a vita a Napoli. L'ha detto a più riprese il suo agente, che adesso sta trattando il rinnovo col Napoli.

Giovanni Di Lorenzo vuole rimanere a vita a Napoli. L'ha detto a più riprese il suo agente, che adesso sta trattando il rinnovo col Napoli, scrive Giovanni Scotto su Il Roma: "Anche con Giovanni Di Lorenzo la trattativa è in atto: il capitano ha un contratto fino al 2026, con ingaggio di 2.4 milioni. Si lavora per prolungarlo di due anni, fino al 2028, con uno stipendio di 2.8 milioni. Quindi una piccola deroga al salary cap per gli indubbi meriti di un giocatore diventato un top player in maglia azzurra".