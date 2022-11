Due baby nel mirino di Giuntoli: i futuri 'Kvara' svelati dalla Gazzetta

Tanti nomi valutati dal Napoli in vista del futuro. Come scrive La Gazzetta dello Sport, fra gli osservati c’è il portoghese dello Sporting

© foto di www.imagephotoagency.it

