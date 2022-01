Due condizioni per il rinnovo di Mertens: a fine anno appuntamento con ADL

Dries Mertens vuole restare a Napoli e non l'ha mai nascosto. Ma per la sua permanenza occorrono varie combinazioni. Intanto la conquista della Champions League e poi bisognerà trovare un accordo economico col belga che dovrà ridursi l'attuale stipendio. L'appuntamento con De Laurentiis è fissato a fine stagione a contratto scaduto. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.