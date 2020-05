Due date ipotetiche per ripartire: il Napoli ha una sua preferenza

Si avvicina la ripresa del campionato, manca l'ok definitivo - arriverà questa settimana - e poi bisognerà decidere la data di ripartenza. L'edizione odierna di Repubblica ricorda che ci sono due opzioni, il 13 e il 20 giugno, e fa sapere che il Napoli sarebbe intenzionato a ripartire per la seconda data, il 20 giugno, così da avere una settimana di tempo in più a disposizione per tornare al top della forma, senza dover spingere sull'acceleratore in questi giorni.