Duecento agenti e controlli alle auto 'sospette': derby blindatissimo

Il derby era blindatissimo ma in totale assenza di tifoseria ospite (chiuso il settore ospiti), almeno quella organizzata cui è stato vietato di percorrere i 50 km di autostrada tra Salerno da Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che racconta del piano messo in atto per evitare incidenti durante Salernitana-Napoli.

"Oltre duecento, invece, gli agenti che hanno vigilato sulla sicurezza all’esterno dell’Arechi, mobilitazione resasi comunque necessaria in considerazione della presenza di tifosi azzurri, residenti in provincia di Salerno, che avevano acquistato biglietti per i settori locali. I controlli, particolarmente accurati, hanno interessato sia le arterie stradali che collegano i due capoluoghi che l’imbocco della tangenziale di Salerno, dove le forze dell’ordine chiedevano di esibire il tagliando d’accesso, fermando le autovetture “sospette”.