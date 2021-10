Duelli, falli e seconde palle: che stress per il Napoli affrontare le squadre di Juric

Il Napoli contro il Torino sogna l’ottava vittoria per continuare la sua striscia di successi in campionato e difendere il primato in classifica scacciando tutti i fantasmi, scrive il Corriere del Mezzogiorno ricordando che Juric riporta alla memoria Napoli-Verona e la Champions sfumata che Spalletti dai suoi primi giorni di lavoro ha cercato di rimuovere. Il Napoli nella scorsa stagione ha sofferto le caratteristiche del gioco di Juric e Gasperini, lo stress fisico che comporta la ricerca dei duelli, la sensibilità per la conquista delle seconde palle e per questo Spalletti ha fornito la traccia: "Dobbiamo metterci tutto in questa partita: anche i contrasti per recuperare palla, mi dispiacerebbe molto se lottassimo meno di loro".